Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM На Камчатке после крушения параплана, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На месте падения параплана Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР

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Сообщается, что параплан совершал прогулочный полёт.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 17 октября разбился мотопараплан — погибли два человека.