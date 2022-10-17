На Камчатке после гибели парапланеристов возбудили уголовное дело
Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На Камчатке после крушения параплана, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР
На месте падения параплана
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Сообщается, что параплан совершал прогулочный полёт.
На месте трагедии работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 17 октября разбился мотопараплан — погибли два человека.