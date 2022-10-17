17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение телеканала NTV о том, что командование Вооруженных сил Германии в ходе тренировочной миссии EU Military Assistance Mission намерено обучить пять тысяч боевиков ВСУ.

Оксана Переможенко, , 14:46 — REGNUM Пять тысяч боевиков ВСУ намерено обучить командование Вооруженных сил Германии в ходе тренировочной миссии EU Military Assistance Mission, сообщил телеканал NTV.

Строй Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обучение в соответствии с миссией должны пройти пятнадцать тысяч военных из Европы. Пять тысяч боевиков ВСУ будут обучаться бундесвером.

Миссия предусматривает для новобранцев базовую подготовку, а более опытные солдаты пройдут специальную подготовку — их, к примеру, научат пользоваться системами ПВО IRIS-T SLM, ранее поставленными киевскому режиму.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения в связи с указанной новостью вспомнили нацистское прошлое Германии. Иные указали на то, что лучше бы Германия потратила средства, которые пойдут на обучение ВСУ, на нужды в зимний период социально незащищенных слоев населения.

«Фашисты будут учить фашистов!» — отреагировала Юлия.

«А у них есть запасной рейхстаг?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«У этих потомков нацистов опыт есть», — пишет Дмитрий.

«Фашизм никуда не уходил, он затаился», — прокомментировал Андрей И.

«Лучше бы на эти деньги купили утеплители для беднейших в Германии…» — считает Jeanne.

«Эту новость хорошо подавать совместно с заявлением министра здравоохранения Германии о возможном закрытии больниц из-за нехватки денег», — отметил Вадим Леонидович.

«После Сталинграда у них большой опыт по выживанию в зимних условиях, пусть поделятся», — не без сарказма призвал Александр.

«Как не стало СССР, все начали в край [наглеть]. Фашисты снова за свое», — прокомментировал John.

«Как же хочется через 77 лет еще раз дать [им по голове], чтобы оправдать фразу «Спасибо деду за Победу!». Немцев ничему жизнь не учит», — не выдержала Ольга С.

Бундесвер U.S. Army

«Классика. Фашисты, обучающие бандеровцев, как правильно убивать», — отреагировала Наташа.

«Когда придет время денацифицировать Германию, пусть не спрашивают: «А нас за что?» — добавил Ацтек.

«Будут учить, как правильно сдаваться?» — иронизирует еще один участник обсуждения.

«Видимо, опять нам на Берлин! Через Киев, как всегда!» — написал Александр.

«Ещё раз на Берлин?!» — с сарказмом спросил Alex.

«Они уже готовили бандеровских полицаев, за что немецких фашистов и вешали в Нюрнберге. Урок не пошел впрок?» — не понимает Daniel C.

«Пусть обучат, как подписывать капитуляцию!» — с юмором призвал Oxalex.

«А что, у современной немецкой армии есть боевой опыт? Чему они могут научить?» — подытожил Гена Б.

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