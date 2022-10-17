Липецк, , 09:39 — REGNUM На пост заместителя губернатора Липецкой области назначен Роман Петрухин, сообщили 17 октября в пресс-службе правительства региона.

Администрация Липецкой области Липецкаяобласть.рф

Новый заместитель губернатора на своём посту будет курировать деятельность региональных управлений строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

Роман Петрухин родился в 1984 году, выпускник окончил Орловского государственного технического университета по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». С 2006 по 2021 годы работал в подразделениях ОАО «Сбербанк России», с мая 2021 года занимал пост генерального директора ОЭЗ «Липецк».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года указом губернатора Липецкой области число его заместителей было сокращено с восьми до семи.