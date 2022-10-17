Кишинёв, , 09:39 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осуждает снос правоохранителями палаточного городка протестующих. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 17 октября.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«Применение силы по отношения к простым людям — преступно. Несмотря на любые субъективные оценки, право граждан на протест, выражение своей позиции в рамках акций прямого действия, — незыблемо», — говорится в сообщении.

В партии отметили, что признание действий протестующих незаконными — это прерогатива суда, а не полиции. По мнению авторов заявления, правоохранители якобы исполняли требования президента Молдавии Майи Санду.

«Майи Санду, которая очень скоро забыла, о том, как 31 августа 2018 года, полиция применила силу по отношению к самой Санду и её коллегам», — отметили социалисты.

Напомним, палаточный городок протестующих в Кишинёве был организован сторонниками партии «Шор» 18 сентября. 16 октября его снесли правоохранители под предлогом, что активисты якобы нарушали правила. ПСРМ не присоединилась к протестам.

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