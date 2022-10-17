Калининград, , 09:38 — REGNUM На Калининградских полигонах проходит военная подготовка артиллерийского состава запаса, призванного в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщают «Вести Калининграда».

Мобилизация Mil.ru

В ходе учений военнослужащие выполняют стрельбу из самохода «Акация». На полигоне насчитывается около 100 мобилизованных военнослужащих. Отмечается, что почти все из них либо артиллеристы, либо ракетчики.

«Руки помнят! Главное — чтобы мозги помнили. Сейчас много очень нового. Всё-таки 20 лет прошло. Учился я по старой советской школе, а сейчас надо перестраиваться под новые реалии. Порядок управления огнем изменился очень сильно, надо вникать», — отметил старший офицер батареи Сергей.