Подгорица, 17 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Черногорская национальная авиакомпания ToMontenegro потеряла 1,6 млн евро за девять месяцев 2022 года, сообщили изданию Pobjeda в авиакомпании.

Евро

Там пояснили, что это предварительные данные, которые руководство представило совету директоров, и что на результат повлиял ряд негативных факторов. На некоторые из этих факторов, например, геополитические, повлиять было нельзя, а на другие, как говорится, можно было вовремя нейтрализовать.

Реализованный минус меньше, чем в прошлом году, когда в конце третьего квартала компания имела убыток в размере 2,6 млн евро.

«Негативные факторы, на которые компания не могла повлиять, — это последствия спецоперации России, которая привела как минимум к двум последствиям. Во-первых, это рост цен на авиационное топливо, на долю которого приходится более 30 процентов общих затрат, а с другой стороны, потеря важных рынков сбыта б. УССР и России привела, возможно, к еще более тяжелым последствиям для компании», — отметили в компании ToMontenegro.