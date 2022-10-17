Ярославль, 17 октября 2022, 09:53 — REGNUM В Ярославской области после обращений общественников военкоматы отказались от мобилизации четырёх учителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Общероссийского народного фронта.
С конца сентября в региональный штаб ОНФ с жалобой на работу военкоматов обратились более 520 мобилизованных. В основном люди обращаются за консультациями.
Сейчас с ОНФ начали связываться и родственники мобилизованных, которые в данный момент находятся в центре подготовки. Все заявления проверяются.
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