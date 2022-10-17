Ярославль, , 09:53 — REGNUM В Ярославской области после обращений общественников военкоматы отказались от мобилизации четырёх учителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Общероссийского народного фронта.

Мобилизация Mil.ru

«После наших писем в муниципальные призывные комиссии четыре учителя получили отсрочку. Это учителя истории, обществознания, технологии и физкультуры. Некоторые являются классными руководителями. Коллективы школ очень просили оставить их на рабочих местах, и у нас это получилось. В основной школе Большесельского района, например, учитель обществознания так заинтересовал детей своим предметом, что 100% выпускников выбрали его для сдачи ОГЭ в следующем году», — рассказала руководитель регисполкома Оксана Каменецкая.

С конца сентября в региональный штаб ОНФ с жалобой на работу военкоматов обратились более 520 мобилизованных. В основном люди обращаются за консультациями.

Сейчас с ОНФ начали связываться и родственники мобилизованных, которые в данный момент находятся в центре подготовки. Все заявления проверяются.

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