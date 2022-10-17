Донецк, 17 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ подвергли обстрелу снарядами натовского калибра город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был произведён в 09:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов России подготовило и направило в правительство РФ проект постановления о способах поддержки граждан страны, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.