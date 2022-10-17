Москва, 17 октября 2022, 09:34 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась со 138-й на 79-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 17 октября сообщается на сайте организации.
16 октября Блинкова выиграла турнир категории в румынском городе Клуж-Напока, обыграв в финале итальянскую теннисистку Ясмине Паолини.
Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили 11-ю и 12-ю позиции соответственно. Екатерина Александрова поднялась на 19-ю строчку, Людмила Самсонова — на 22-ю, Анастасия Потапова — на 44-ю. Анна Калинская опустилась с 58-го места на 73-е.
Рейтинг WTA от 17 октября:
Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков;
Онс Жабер (Тунис) — 4 555;
Анетт Контавейт (Эстония) — 3 796;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 515;
Джессика Пегула (США) — 3 417;
Мария Саккари (Греция) — 3 346;
Кори Гауфф (США) — 3 082;
Паула Бадоса (Испания) — 3 010;
Симона Халеп (Румыния) — 2 960;
Каролин Гарсия (Франция) — 2 924.