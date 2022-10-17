Москва, , 09:34 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась со 138-й на 79-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 17 октября сообщается на сайте организации.

Анна Блинкова (сс) Shev123

16 октября Блинкова выиграла турнир категории в румынском городе Клуж-Напока, обыграв в финале итальянскую теннисистку Ясмине Паолини.

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили 11-ю и 12-ю позиции соответственно. Екатерина Александрова поднялась на 19-ю строчку, Людмила Самсонова — на 22-ю, Анастасия Потапова — на 44-ю. Анна Калинская опустилась с 58-го места на 73-е.

Рейтинг WTA от 17 октября: