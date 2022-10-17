Сеул, 17 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассматривает возможность замены президентского самолета Air Force Two, используемого для поездок по стране и поездок на короткие расстояния. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что нынешний Air Force Two используется с 1985 года.

Сообщается, что предыдущая администрация Мун Чжэ Ина арендовала в 2018 году новый самолет, однако по славам представителя администрации нового президента Юн Сок Ёля покупка самолета обойдется в разы дешевле.

В администрации подчеркнули, что на покупку нового самолета может уйти до пяти лет, акцентировав внимание на том, что в случае приобретения транспортного средства нынешний президент не сможет им воспользоваться.

Президент Южной Кореи использует Air Force One в большинстве зарубежных поездок, однако для поездок в страны в Азии или по стране используется самолет меньшего размера Air Force Two.