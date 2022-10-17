Таллин, 17 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Недавнее исследование Центра финансовой информации крупнейшего банка Прибалтики- эстонского филиала шведского банка Swedbank показывает, что 55% эстонских семей оценивают свое нынешнее финансовое положение хуже, чем полгода назад.

moritz320 Евро

Об этом говорится в пресс-сообщении финансового учреждения Эстонии. Также подчеркивается, что 33% семей считают, что их материальное положение стало плохим или очень плохим. У одной десятой семей существенно или несколько улучшилось экономическое положение, у 36% ситуация не изменилась.

При этом 69% семей ограничили свои ежедневные расходы, более трети — 36% — вынуждены использовать свои сбережения, чтобы выжить. Жителям в возрасте 35-49 лет с чистым ежемесячным доходом в размере 500-800 евро приходилось использовать сбережения больше среднего.

17% респондентов заявили, что ищут или уже выполняли дополнительную работу для заработка, 10% признались, что использовали заемные деньги или кредитную карту для покрытия расходов.

Чтобы справиться с ростом цен, 76% жителей Эстонии в первую очередь предпочли выбирать более доступные товары в продуктовых магазинах, 60% уменьшили потребление домашней энергии. 48% признались, что сократили питание вне дома и заказ еды на дом, а 47% ограничили расходы на хобби и отдых.

Согласно результатам опроса, около половины населения Эстонии считает вероятным, что через полгода экономическое положение их семей ухудшится. Наиболее оптимистичны жители Эстонии в возрасте 18-34 лет и люди с личным чистым доходом более 1 400 евро в месяц.

В опросе участвовала 1000 жителей Эстонии от 18 до 74 лет. Он проходил с 15 по 22 сентября 2022 года.