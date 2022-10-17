Джакарта, 17 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20, который состоится в Индонезии, 15–16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден не планирует встречаться с наследным принцем на саммите G20», — заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США разозлился на Саудовскую Аравию после того, как организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) приняла решение сократить добычу нефти.

США тайно пытаются убедить Саудовскую Аравию не сокращать добычу нефти. Однако лоббирование в стране не увенчалось успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате экономической войны с Россией могут потерять своё финансовое влияние в мире Соединенные Штаты.