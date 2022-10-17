Таллин, , 09:32 — REGNUM

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

У высоких цен на природный газ для потребителей Эстонии есть свое объяснение, складывающееся из нескольких факторов. С таким разъяснением выступило министерство экономики и коммуникаций страны в комментарии для гостелевидения ETV.

Как отметили журналисты, цены на газ действительно взлетели до рекордных высот: если в январе 2021 года кубометр стоил 44 евроцента, год спустя — уже 86 евроцентов. В сентябре 2022 года — 2 евро 61 евроцент. В октябре и ноябре прогнозируется «всего лишь» 2,85 евро.

«Было сразу несколько составляющих: вся Европа летом копила газ, чтобы подготовиться к зиме. Повсюду была нехватка энергии, а потребление газа было высоким. А если на рынке большой спрос, то и цены высокие», — привел объяснение происходящему Рейн Вакс из отдела энергетики министерства экономики и коммуникаций.

Он также отметил, что с пиковых показателей биржевые цены на газ на внешнем рынке опустились примерно вдвое, но это не должно успокаивать: «Когда похолодает, газа понадобится больше».

«Конечно, тарифы все равно сверхвысокие. Это действительно за гранью разумного», — признали в министерстве.

Вакс успокоил потребителей газа Эстонии тем, что правительство договорилось возмещать домашним потребителям часть расходов на газ.

На компенсации за электричество, газ и отопление с 1 октября 2022 года и до конца марта 2023 года в бюджете предусмотрено 210 миллионов евро. Предполагается, что примерно половина уйдет именно на газ, хотя конечную сумму предсказать невозможно: никто не знает, какими будут реальные цены, добавил Вакс.