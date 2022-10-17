Иркутск, , 09:31 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 октября известило о проведении проверки по факту повреждения стекол вагона трамвая.

Трамвай Ильхам Худиев

Сообщение о том, что в Свердловском районе областного центра были разбиты и осыпались стекла в трамвае, следовавшем по маршруту «Волжская-Студгородок», поступило в полицию накануне, после 21 часа.

Инцидент произошел на улице Грибоедова около остановки общественного транспорта. По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой «воздушки». В результате случившегося никто не пострадал.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры к установлению виновных лиц. Как сообщало ИА, в Магнитогорске Челябинской области осудили местного жителя за стрельбу по подросткам.

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