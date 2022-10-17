Москва, , 09:29 — REGNUM Историческая драма «Сердце Пармы» режиссёра Антона Мегердичева вновь заняла первое место в рейтинге российского кинопроката. Об этом 16 октября сообщил портал «Кинобизнес».

«Сердце Пармы» Кадр со съёмок фильма

Согласно неофициальным и предварительным данным картина собрала во вторые выходные показов (14 — 16 октября 2022 года) ещё 128 млн рублей, таким образом, общая сумма её кассовых сборов составила 313,1 млн рублей. На втором месте рейтинга оказался фильм «Иван Семенов. Школьный переполох», в дебютные выходные картина собрала 38,3 млн рублей.

В эти дни также состоялись премьеры романтической комедии «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте (24,3 млн рублей), и британского приключенческого фильма «Вершина страха» (18,5 млн рублей). Последнюю строчку в топ-5 заняла фэнтезийная лента «Три тысячи желаний», сумма её сборов за минувшие выходные составила 10,7 млн рублей, общая сумма сборов — 231,7 млн рублей.

Напомним, премьера «Сердца Пармы» состоялась 6 октября 2022 года. В основу этой картины лёг одноимённый исторический роман Алексея Иванова.

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