Симферополь, 17 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Житель Первомайского района Республики Крым осуждён на 13 лет лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении своей трёхлетней падчерицы. Об этом 17 октября сообщили в Главном Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Преступные действия мужчины были выявлены во взаимодействии с МВД России по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как доказано судом и следствием, в 2019 году осуждённый надругался над трёхлетней дочерью своей супруги. Об этом стало известно, когда девочку на выходные забрал родной отец — он обнаружил травмы на теле ребёнка.

27-летний крымчанин признан Первомайским районным судом виновным в совершении преступления сексуальной направленности в отношении девочки и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год.