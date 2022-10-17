Иркутск, , 09:27 — REGNUM Избирком иркутской области 17 октября обнародовал итоги 12 муниципальных кампаний, состоявшихся накануне.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выборах главы Шебертинского муниципального образования (МО) Нижнеудинского района победу одержала Вера Никулина (77,03%, «Единая Россия»), главы Нижнезаимского МО Тайшетского района — самовыдвиженец Денис Семенов (43,96%), Балаганкинского и Молькинского МО Усть-Удинского района — Ольга Шарапова (57,25%, «Единая Россия») и Юрий Мадасов (79,87%, самовыдвижение) соответственно.

На выборах главы Нижнеиретского сельского поселения Черемховского района большинство голосов избирателей было отдано представителю КПРФ Сергею Шестакову (61,31%), главы Зулумайского МО и Кимильтейского сельского поселения Зиминского района — Анне Ищенковой (40,58%, ЛДПР) и Николаю Андрееву (95,48%, «Единая Россия») соответственно.

В думу Кимильтейского сельского поселения избраны 10 депутатов, представляющих партию «Единая Россия», в думу Шебертинского МО — девять представителей «Единой России» и один самовыдвиженец, в думу Тутурского МО Жигаловского района — пять кандидатов от «Единой России» и два самовыдвиженца.

На выборах депутатов думы Бабагайского МО Заларинского района победу одержали 10 представителей «Единой России», Владимирского МО Заларинского района — шесть кандидатов от «Единой России» и один самовыдвиженец.

Как сообщало ИА REGNUM, Дума Карахунского муниципального образования (МО) Братского района 21 сентября назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 20 ноября.

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