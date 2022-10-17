Иркутск, 17 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Избирком иркутской области 17 октября обнародовал итоги 12 муниципальных кампаний, состоявшихся накануне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На выборах главы Шебертинского муниципального образования (МО) Нижнеудинского района победу одержала Вера Никулина (77,03%, «Единая Россия»), главы Нижнезаимского МО Тайшетского района — самовыдвиженец Денис Семенов (43,96%), Балаганкинского и Молькинского МО Усть-Удинского района — Ольга Шарапова (57,25%, «Единая Россия») и Юрий Мадасов (79,87%, самовыдвижение) соответственно.

На выборах главы Нижнеиретского сельского поселения Черемховского района большинство голосов избирателей было отдано представителю КПРФ Сергею Шестакову (61,31%), главы Зулумайского МО и Кимильтейского сельского поселения Зиминского района — Анне Ищенковой (40,58%, ЛДПР) и Николаю Андрееву (95,48%, «Единая Россия») соответственно.

В думу Кимильтейского сельского поселения избраны 10 депутатов, представляющих партию «Единая Россия», в думу Шебертинского МО — девять представителей «Единой России» и один самовыдвиженец, в думу Тутурского МО Жигаловского района — пять кандидатов от «Единой России» и два самовыдвиженца.

На выборах депутатов думы Бабагайского МО Заларинского района победу одержали 10 представителей «Единой России», Владимирского МО Заларинского района — шесть кандидатов от «Единой России» и один самовыдвиженец.

Как сообщало ИА REGNUM, Дума Карахунского муниципального образования (МО) Братского района 21 сентября назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 20 ноября.

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