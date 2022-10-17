Астана, 17 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. По данным рейтинга Всемирного экономического форума, отражающего качество дорог в странах, Казахстан находится 93 месте, ниже ряда стран Африки. Об этом 17 октября заявил депутат парламента, глава комитета по экономической реформе и региональному развитию республики Альберт Рау на правительственном часе.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В этом рейтинге такие страны, как Кения и Танзания выше нас», — сообщил Рау.

Он добавил, что в Казахстане до сих порт остро стоит вопрос с необходимым для строительства дорого битумом. Производители с трудом обеспечивают потребности в нём, а качество не дотягивает до национальных стандартов, разработанных по местный климат.

«Требуется реконструкция почти 12 тыс. км республиканских дорог или около 50% трасс республиканского значения», — также сообщил депутат.

Рау также заявил, что в министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщают, что 80% дорог в удовлетворительном состоянии, но на самом деле якобы только 26% дорог имеют асфальтобетонное покрытие.