Москва, 17 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Одну из станций московского метро могут назвать в честь поэта Расула Гамзатова. С предложением увековечить имя народного поэта Дагестана, назвав в честь него ряд улиц в городах РФ и станцию метрополитена в Москве обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Инга Юмашева Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва

В ходе встречи были обсуждены вопросы празднования на государственном уровне 100-летнего юбилея Расула Гамзатова. Они будут проводиться по всей стране в 2023 году. Татьяна Голикова назначена руководителем организационного комитета по подготовке к празднованию этой юбилейной даты.

«Мероприятия пройдут не только в России, но ещё в Азербайджане, Белоруссии, Киргизии. Этому событию на федеральном уровне уделяется огромное внимание. Уверен, с такой поддержкой мы проведём все мероприятия на самом высоком уровне», — написал Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия дагестанского поэта Расула Гамзатова на государственном уровне.