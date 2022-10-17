Брюссель, 17 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Европейский союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом, передает 17 октября газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что планы предусматривают установление максимальной стоимости газа, в соответствии с которой страны ЕС могут совершать операции. Это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ, уточнила газета.

Однако разработка данного плана столкнулась с серьезными трудностями, поскольку лидеры стран ЕС не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса, заключило издание.