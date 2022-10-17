Киев, 17 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В центре Киева прогремели новые взрывы, сообщил 17 октября мэр города Виталий Кличко.

(сс) David Fitzgerald. Web Summit via Sportsfile Владимир Кличко

По его словам, прозвучало два новых взрыва в Шевченковском районе Киева.

«Оставайтесь в укрытиях», — написал мэр в личном телеграм-канале.

Ранее Кличко рассказал о двух взрывах в центре Киева и показал обломки дрона-камикадзе «Герань-2». Таким образом, по данным мэра, утром 17 октября в центре Киева прогремело четыре взрыва.