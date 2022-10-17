Донецк, , 09:22 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три человека. Об этом 17 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск — ред.) 18 сентября до 08.00 19 сентября, в результате обстрелов [киевских боевиков] на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще восемь мирный жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая в ДНР.