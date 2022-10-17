Тюмень, , 09:22 — REGNUM В Тюменской области инвестор вложит 300 млн рублей в производство термобумаги из российского сырья. Об этом сообщает инвестиционное агентство региона.

Оборудование для производства отечественной термобумаги Инвестиционное агентство Тюменской области

Местная бумажная компания активно сотрудничает с научно-исследовательским институтом бумаги и картона ЦНИИБ, где в работу по созданию формулы для химического состава термопасты включились ученые.

Новая высокотехнологичная производственная линия позволит наносить термослой на бумагу и формировать ролли для последующей нарезки роликов чековой ленты. Кроме того, предприятие приобрело машину для нанесения рекламной информации или изображений на обратную сторону роликов чековой ленты.

Реализация проекта позволит создать более 50 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.