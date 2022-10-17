Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Санкт-Петербург оказался под влиянием тыловой части североатлантического циклона. В городе и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, усилится ветер и не исключено нагонное наводнение, сообщил 17 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Непогода в городе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, температура воздуха в Петербурге днем составит +10…+12 градусов, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 761 мм рт. ст., что около нормы.

«Во вторник кратковременные дожди и похолодает, ветер стихнет», — заметил синоптик, уточнив, что холодный атмосферный фронт, который еще влияет на погоду южных и восточных районов Ленинградской области, отметился довольно редкими октябрьскими грозами.

«По климату подобное явление в октябре там бывает один раз в пять лет», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за непогоды в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Глубокой ночью были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 на петербургской дамбе.

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