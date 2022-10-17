Москва, 17 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Доля бракованных комплектующих для электроники, поступающих в Россию из-за рубежа, выросла с 2% до 40% после начала военных действий на территории б. УССР. Об этом пишет 17 октября «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

На увеличение поставок бракованных комплектующих жалуются российские производители компьютеров, телефонов, серверов и других устройств. Санкции и нарушения логистики привели к увеличению цепочек поставок и закупке комплектующих у посредников, а не у производителей. Степень контроля за качеством продукции падает, возможен рост цен на отечественное оборудование, полагают эксперты.

Собеседник издания на российском рынке электроники рассказал, что доля бракованных микросхем и компонентов в поставках из Китая увеличилась с 2% до 40% после начала спецоперации. Зарубежные дистрибьюторы перестали официально сотрудничать с российскими партнёрами, тем пришлось налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.

«Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — предупреждает собеседник газеты.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники подтверждает: дефицит компонентов, вызванный сбоями в поставках из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Компоненты теперь закупаются у неавторизованных поставщиков, а те не отвечают за качество продукции.

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