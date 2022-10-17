Иркутск, 17 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Тридцать пожаров зарегистрировано в выходные дни в Иркутской области, сообщает 17 октября телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону.

Pixabay.com Пожар

Десять пожаров произошло по причине короткого замыкания электропроводки, одиннадцать — из-за неосторожного обращения с огнем, три стали следствием нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, два — при эксплуатации электрооборудования.

Два пожара произошло в частных жилых домах, пять — в садовых. Огнём были также повреждены или уничтожены пять транспортных средств, гаражный бокс, неэксплуатируемое строение, пять хозпостроек, расположенных на территории частных домовладений.

16 октября в посёлке Седаново Усть-Илимского района во время пожара в деревянном двухквартирном доме погибла женщина 1942 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

С начала 2022 года в Иркутской области произошло 4819 пожаров, на которых погибли 147 человек, 144 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели в пожаре трёх человек, в том числе малолетнего ребенка. Трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района.

Читайте также: Житель Приангарья спалил семью вместе с домом