Калуга, 17 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовал 17 октября на территории Калужской области. Акция призвана привлечь внимание общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области

В период акции правоохранительными органами совместно с антинаркотической комиссией в Калужской области, с органами исполнительной власти в сфере образования и науки, здравоохранения, министерством внутренней политики и массовых коммуникаций, администрациями муниципальных районов и молодежными волонтерскими движениями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в том числе в образовательных учреждениях региона.

По номеру горячей линии Калужского областного наркодиспансера 8-919-032-25-41 можно получить квалифицированную помощь и консультации по вопросам лечения наркомании и реабилитации наркозависимых лиц. По номерам 102 и 02 и электронной почте: kalugabeznarkotikov@mail.ru жителей области просят информировать правоохранительные ведомства о фактах распространения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, об интернет-сайтах, причастных к пропаганде наркотиков. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!» в Калужской области намерены завершить 28 октября.