Киев, 17 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по центру Киева, сообщил 17 октября мэр города Виталий Кличко.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Он опубликовал в личном телеграм-канале фотографию обломков дрона-камикадзе, на одном из которых указано название модели.

Всего, по данным Кличко, по центру Киева 17 октября нанесено четыре удара. Зафиксирован пожар в нежилой застройке.

СМИ уточнили, что огнём охвачено здание Национальной энергетической компании.