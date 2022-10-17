Таллин, 17 октября 2022, 09:13 — REGNUM
В Печорском районе Псковской области на дороге из Печор в Изборск в воскресенье, 16 октября, вечером столкнулись грузовик DAF с эстонскими номерами и легковой автомобиль ВАЗ с местными жителями. Об этом сообщило эстонское региональное издание Louna Eesti Postimees.
Сообщается, что один из трех человек, находившихся в легковом автомобиле, погиб на месте, двое других позже скончались от полученных травм в больнице.
Также сообщается, что мужчиной, погибшим в ДТП, был лидер местного военно-патриотического клуба «Рубеж» Игорь Тезнев.
Обстоятельства происшествия выясняются.