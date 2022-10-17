Таллин, 17 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум.

ДТП

В Печорском районе Псковской области на дороге из Печор в Изборск в воскресенье, 16 октября, вечером столкнулись грузовик DAF с эстонскими номерами и легковой автомобиль ВАЗ с местными жителями. Об этом сообщило эстонское региональное издание Louna Eesti Postimees.

Сообщается, что один из трех человек, находившихся в легковом автомобиле, погиб на месте, двое других позже скончались от полученных травм в больнице.

Также сообщается, что мужчиной, погибшим в ДТП, был лидер местного военно-патриотического клуба «Рубеж» Игорь Тезнев.

Обстоятельства происшествия выясняются.