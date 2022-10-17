Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM Ветер, который в ночь на 17 октября разогнался с порывами до 32 м/с, создал угрозу наводнения в Санкт-Петербурге, из-за чего в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а комплекс защитных сооружений приведен в действие, сообщили 17 октября в дирекции петербургской дамбы.

Затвор КЗС Петербурга Dambaspb.ru

Из-за североатлантического циклона глубокой ночью 17 октября в акватории Финского залива и на побережье Ленинградской области усилился ветер. Его скорость в порывах в Финском заливе достигла практически ураганной силы в 32 м/с, отметил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, добавив, что на побережье Ленинградской области скорость ветра составляет 24 м/с.

«Ближе к полудню ветер станет западным, и, по крайней мере, не станет слабее, то есть сформируются благоприятные условия для развития нагонного наводнения», — заметил синоптик.

В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу был частично задействован комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

«В 03:55 мск 17 октября закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован. Кронштадтский корабельный фарватер открыт», — рассказали в дирекции КЗС. Таким образом, судоходство пока не приостановлено.

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