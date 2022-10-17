Кызыл, 17 октября 2022, 09:13 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года из незаконного оборота изъято около 80 тонн спиртосодержащей продукции. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, фактически ни одно тяжкое преступление в регионе не обходится без распития алкоголя.
«На этой неделе планируем широким составом рассмотреть исполнение комплексного плана декриминализации республики. Ожидаю от коллег честного анализа и эффективных предложений», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне общего снижения уровня преступности в республике число пьяных преступлений, напротив, выросло на 2,4%. Это 20,8% от общего числа преступлений в Туве.
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