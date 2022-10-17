Кызыл, , 09:13 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года из незаконного оборота изъято около 80 тонн спиртосодержащей продукции. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изъятый у нарушителей спирт. Тува МВД Тувы

По его словам, фактически ни одно тяжкое преступление в регионе не обходится без распития алкоголя.

«На этой неделе планируем широким составом рассмотреть исполнение комплексного плана декриминализации республики. Ожидаю от коллег честного анализа и эффективных предложений», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне общего снижения уровня преступности в республике число пьяных преступлений, напротив, выросло на 2,4%. Это 20,8% от общего числа преступлений в Туве.

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