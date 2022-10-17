Иркутск, 17 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Приангарье проходят сельскохозяйственные ярмарки для обеспечения жителей картофелем и овощами на зиму, сообщает 17 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Александр Беляев Картофель

Всего сначала 2022 года проведено 1891 постоянно действующих, сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня, в том числе с реализацией сельскохозяйственной продукции — 1363. Торговые места потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются на безвозмездной основе, либо на льготных условиях.

«В селе Голуметь для торговли продукцией по социальным ценам выезжали сельхозпроизводители из Усольского и Черемховского районов. Жители имели возможность обеспечить свои семьи на зиму овощной продукцией и картофелем», — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, в июле в Черемховском районе от града пострадали сельскохозяйственные культуры на полях сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также в огородах жителей сел и деревень района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 4 по 10 октября снизились цены на 13 наименований продовольственных товаров первой необходимости из 25, в том числе, подешевел картофель.

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