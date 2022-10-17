Москва, , 09:11 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 17 октября сообщается на сайте организации.

Андрей Рублёв (сс) JC

16 октября Рублёв стал победителем турнира в испанском Хихоне. В финале он победил американца Себастьяна Корду.

На четвёртом месте в рейтинге остался Даниил Медведев. Карен Хачанов поднялся с 19-й позиции на 18-ю. Аслан Карацев опустился с 39-го на 45-е место. Роман Сафиуллин поднялся с 93-й на 92-ю строчку, Павел Котов — с 100-й на 96-ю.

Рейтинг АТР от 17 октября: