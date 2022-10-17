Рублёв поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Москва, 17 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 17 октября сообщается на сайте организации.
16 октября Рублёв стал победителем турнира в испанском Хихоне. В финале он победил американца Себастьяна Корду.
На четвёртом месте в рейтинге остался Даниил Медведев. Карен Хачанов поднялся с 19-й позиции на 18-ю. Аслан Карацев опустился с 39-го на 45-е место. Роман Сафиуллин поднялся с 93-й на 92-ю строчку, Павел Котов — с 100-й на 96-ю.
Рейтинг АТР от 17 октября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 600;
Даниил Медведев (Россия) — 5 155;
Стефанос Циципас (Греция) — 4 930;
Александр Зверев (Германия) — 4 860;
Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 685;
Тейлор Фритц (США) — 3 195;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 155.