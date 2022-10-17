Таллин, , 09:11 — REGNUM Если за весь 2021 году полиция Эстонии зафиксировала 222 ДТП с электросамокатами, то с начала 2022 года по состоянию на середину сентября произошло уже 279 инцидентов. Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны со ссылкой на собственную статистику.

Самокат Pixabay.com

Кроме того, впервые нынешним летом в аварии погиб 13-летний подросток-самокатчик.

В воскресенье, 16 октября, в столице Эстонии за короткое время зафиксированы сразу два серьезных ДТП с участием электросамокатов. Оба их владельца попали в больницу.

Так, в 03:52 случилось ДТП около улицы Крулли, 10, где упал 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 03:58 произошла авария уже около Нарвского шоссе, 115, где упал ехавший на самокате 23-летний мужчина также с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили Ида-Таллинскую центральную больницу.