Токио, 17 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. На торгах в Токио курс японской национальной валюты опустился до уровня 1990 года, следует из данных торгов.

Йены

Утром 17 октября стоимость одного американского доллара составила 148,6 японской йены.

Экономисты называют причиной резкого падения монетарную политику Банка Японии, который держит ключевую ставку на отрицательном уровне. Предполагается, что для стабилизации ситуации японские власти могут применить интервенции на валютном рынке.