* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:08 — REGNUM Министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил, что очень болезненно то, что должности в правительстве Афганистана занимают непрофессиональные люди. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В парламенте Афганистана Gemini.info.usaid.gov

В своём выступлении в университете шейха Зайда в Хосте Хаккани сказал, что студенты не должны беспокоиться о поиске работы после окончания учебы, а должны усердно работать, чтобы найти путь к занятию должностей в правительственных учреждениях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хаккани также попросил студентов попытаться смириться с существующим положением вместо того, чтобы подвергаться унижениям в зарубежных странах. По его словам, унижение в своей стране — это честь.

Эти заявления были сделаны на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили людей, связанных с ними, почти на все должности, а профессиональные силы предыдущего правительства Афганистана были вынуждены оставить свои рабочие места под различными методами давления.

Административные должности при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном находится в руках маулави и мулл.