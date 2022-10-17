Владивосток, 17 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке стартовал сезон «Б» охотоморской минтаевой путины — с 15 октября началась добыча сельди и минтая, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

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Путина продлится до конца 2022 года. Добыча с 15 октября разрешена в Северо-Охотской подзоне. С ноября промышленная рыбалка начнётся в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

«Остаток квот минтая в Охотском море на осенне-зимний сезон составляет около 157 тыс. тонн», — уточнили в ведомстве.

В путине планируется задействовать около 100 рыбодобывающих судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 10 октября завершён промышленный лов тихоокеанских лососей.