Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Власти Бурятии потратили почти 300 млн рублей на закупку дополнительного оборудования и экипировку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Росгвардейцы вернулись в Бурятию из зоны СВО Росгвардия. Восточный округ

На эти деньги, по словам главы минспорта республики Ивана Козырева, закупается широкий перечень товаров, начиная от средств личной гигиены, одежды и экипировки до автомобилей.

«Приборы бесшумной стрельбы, квадрокоптеры, планшеты, приборы, очки ночного видения, также электрорадиостанция, электрогенераторы, спальные мешки, туристические коврики, сидения и так далее», — отметил он.

Закупка ведётся при взаимодействии с руководством 36-й общевойсковой армии, 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, батальона «Байкал», а также регионального управления Росгвардии.

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