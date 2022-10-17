Таллин, , 09:01 — REGNUM

Мост (сс) k_r_craft

Считающийся самым длинным мостом Эстонии автомост Дружбы в Тарту (втором по значению городе Эстонии) находится в плачевном состоянии, однако правительство решило не финансировать его ремонт в 2022–2023 годах. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

По мнению экспертов, мосту грозит разрушение, ремонт необходимо начинать как можно скорее. В 2021 году власти Тарту надеялся сделать капитальный ремонт с помощью государства, однако государство решило, что не будет финансово поддерживать ремонт моста − по крайней мере до 2024 года.

Сообщается, что автомост был открыт в 1981 году. С тех пор капитальный ремонт моста не проводился. В 2013 году город за миллион евро отремонтировал критически важные элементы моста, что лишь отсрочило капитальный ремонт, но не решило его проблем.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамма, город планирует объявить тендер на проектирование, которое может состояться в 2023 году.

Подготовка к реконструкции моста заняла немного больше времени, чем планировалось изначально. По словам Тамме, причина в том, что нужно было рассматривать варианты, например, не будет ли разумнее полностью снести существующий мост и построить новый с нуля. Или, например, заменить какую-то его часть.

Также на повестке дня был вопрос, должны ли обе стороны моста быть открыты для автомобильного движения.

«К настоящему моменту нет в планах ни сносить мост, ни строить новый, ни сносить одну часть моста и вместо нее строить новую. Как именно должно быть распределено пространство на мосту между пешеходами и автомобильным движением, еще не решено полностью», — объяснил он сложность проектирования масштабного проекта.

Согласно оценкам, реконструкция моста будет стоить около 10 млн евро. Город Тарту хотел бы в этом аспекте помощи от государства, которой пока нет.

Государство, в свою очередь, рассчитывает на помощь еврофондов, но для этого нужно было вписать проект в финансовую программу ближайших лет, чего не было сделано. Дополнить эту программу таким серьезным проектом будет непросто, как и выбить дополнительные средства в Брюсселе.