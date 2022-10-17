Берлин, 17 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В противостоянии между великими державами может оказаться разорванной Германия. Об этом 17 октября заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» «АдГ» Алиса Вайдель в интервью для Deutschlandfunk.

Olaf Kosinsky Член правления партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель

Как указала немецкий политик, сразу после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР власти ФРГ всячески дали понять, что им не нужны российские энергоносители, и это стало первым шагом с их стороны в энергетическом противостоянии, а фактически Германия навредила этим только себе самой.

При этом сопредседатель партии «АдГ» подчеркнула, что, как она считает, больше всего от конфликта на территории б. УССР проиграет именно ФРГ, так как именно против неё ведётся экономическая война.

«Что в конечном итоге будет между [Киевом] и Россией в плане раздела территорий — это не наше дело. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь», — сказала она.

Также Вайдель отметила, что в результате энергетического кризиса Германии реально угрожает волна банкротств, и уточнила, что «АдГ» выступает за мирные переговоры и поддерживает позицию канцлера Германии Олафа Шольца в этом вопросе.

«Я считаю правильным шагом, что он недавно позвонил (президенту России) Владимиру Путину. Лучше провести сотни часов бесполезных переговоров, чем минуту стрельбы: это должно быть наше кредо, потому что в войне есть только проигравшие», — пояснила она.

При этом немецкий политик указала, что в случае вступления в этот конфликт НАТО это стало бы «харакири» для альянса и потому такой вариант развития событий, по её мнению, нереалистичен и несерьёзен.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в Германии на фоне роста инфляции и энергетического кризиса может закрыться ряд больниц.