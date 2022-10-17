Кишинёв, , 09:01 — REGNUM Авиакомпания Air Moldova с 17 октября будет осуществлять прямые пассажирские рейсы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Самолёт авиакомпании Air Moldova Igor Dvurekov

Сообщается, что до конца текущего месяца рейсы будут производиться дважды в неделю, потом их будет вдвое больше. Также с 30 октября из Кишинёва будут летать самолёты в Прагу. Эти рейсы будут трижды в неделю.

Кроме того, в пресс-службе сообщили о планах запустить авиарейс из Кишинёва в Варшаву. Но нему пока неизвестно расписание.

Напомним, авиарейсы в Молдавии были отменены молдавской стороной сразу после начала спецоперации по денацификации б. УССР. В конце марта власти разрешили полёты в западном направлении.

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