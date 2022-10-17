Мытищи, Московская область, , 09:00 — REGNUM Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Куньлунь Ред Стар» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Куньлуня» шайбы забросили защитник Дойл Сомерби и нападающие Джек Родевальд и Алекс Рич.

На сегодняшний день «Куньлунь» занимает девятое место в Западной конференции, на счету команды 19 очков. «Спартак» идёт на пятом месте в Западной конференции с 23 очками.

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