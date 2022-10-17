17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Пермском крае подросток неудачно пошутил о том, что собирается устроить кровавую бойню в техникуме. Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсети.

Наталья Хомутова, , 14:37 — REGNUM В городе Соликамске Пермского края студент якобы угрожал учинить кровавую бойню в техникуме. Он отправил одногруппнице несколько сообщений о готовящемся нападении. Информация об этом опубликована в соцсети.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

В паблике «Подслушано Соликамск» во «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение: «Что сегодня произошло в горнохиме? Говорят, задержали молодого человека».

В комментариях пользователи интернета опубликовали скриншоты угроз одного из студентов. В переписке с одногруппницей он угрожал «очистить мир от неугодных людей».

Ситуация вызвала активное обсуждение. Комментаторы отмечали, что молодой человек продолжает обучение и обсуждали меры безопасности в образовательном учреждении.

«Полностью владеют достаточной информацией по этому вопросу только полиция, соцслужбы и администрация техникума. Все остальные не имеют ни малейшего понятия, как, что, где и когда. Если вы такого мнения, значит, получается, не доверяете полиции. Потому, если опираться на ваши и только ваши слова о том, что он пришёл с ружьём, или скрины переписки, непонятно откуда взятые, было бы заведено уголовное дело, так как молодому человеку есть 18 лет. Раз дела нет, значит, оснований нет», — сказала Александра П. Она призвала родителей не наводить панику и не распространять недостоверную информацию.

Соликамский горно-химический техникум solght.ru

«Личность писавшего информацию установлена. Правоохранительные органы проводят проверку», — оставило комментарий министерство территориальной безопасности Пермского края.

Как оказалось, угрозы были глупой шуткой. Издание «КП-Пермь» проинформировало о том, что страница студента была почищена, а сам молодой человек принёс извинения и сказал, что ему стыдно за поступок.

«Я считаю, что его необходимо отчислить из техникума и привлечь за такие шутки, человек должен отвечать, на минутку, ему 19 лет, и он несёт ответственность за то, что говорит и делает. Вот если это спустят всё на тормозах, завтра он придумает ещё что-нибудь, и тогда будет не до смеха. И вообще, человеку с нормальной психикой и здоровой головой, я думаю, даже мысль не придёт так тупо шутить. Я не хочу сидеть и думать, что завтра мой ребёнок придёт на учебу, а этот упырь зайдёт туда с оружием», — прокомментировала Ирина Ю.

Стоит отметить, Пермь пережила дважды нападения на образовательные учреждения. В 2018 году двое подростков с ножами ворвались в школу №127. Пострадали ученики начальной школы и педагог. Обошлось без погибших. В 2021 году первокурсник вуза устроил расстрел людей на территории университета. Погибли шесть человек. В конце сентября 2022 года трагедия произошла в школе Ижевска. Жертвами стали 17 человек. Люди болезненно отреагировали на шутку о готовящемся теракте. Комментаторы считают, что нормальный человек шутить так не может.