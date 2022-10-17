* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:59 — REGNUM Заместитель премьер-министра по политическим вопросам правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече со спецпредставителем ООН в Афганистане Розой Отунбаевой заявил, что движение не выступает против обучения девочек в «рамках ислама» и что ведутся консультации по открытию для них классов старше шестого. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель ООН призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставить работу и образование женщинам.

На этой встрече Отунбаева подчеркнула необходимость улучшения ситуации со свободой слова и СМИ.

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Отунбаева также заявила, что постарается привлечь помощь в Афганистан до наступления зимнего сезона.

В свою очередь вице-премьер добавил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является инклюзивным и в его составе представлены все этнические группы Афганистана.