Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM Джоэл Макхейл, которого зрители знают по роли в сериале «Сообщество», снимется в новом комедийном шоу «Контроль за животными». Об этом 16 октября сообщил портал Millennium Post.

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Реализацией проекта займётся телеканал Fox. Сюжет сериала расскажет о жизни самоуверенного и эксцентричного сотрудника службы контроля за животными по имени Фрэнк (Макхейл), который пытается разоблачить коррупционный заговор в своём отделении.

Действия героя приводят к его увольнению, но Фрэнк не унывает, ведь он обладает «почти сверхчеловеческой способностью понимать животных». В качестве продюсеров и сценаристов шоу выступят Боб Фишер («Сирены»), Роб Гринберг («За бортом») и Дэн Стерлинг («Та ещё парочка»).

Напомним, ранее Джоэл Макхейл также снялся в фильмах и сериалах «C. S. I.: Место преступления Майами», «Сыны анархии», «Измерение 404», «Секретные материалы» и других. Сейчас он исполняет роль Стармена в шоу DC «Старгёрл».

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