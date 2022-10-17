Подгорица, , 08:56 — REGNUM Общий оборот по платежным картам в Черногории за первые 6 месяцев 2022 года составил 400,71 млн евро, что даже на 130 млн евро (48 процентов) больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с пандемией 2020 года объем транзакций по картам в 2022 году выше почти на 165 миллионов евро, то есть на 69,7 процента.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, предоставленным Центральным банком Черногории (CBCG) порталу Investor, количество платежных транзакций, совершенных с помощью карт, также увеличилось за последние три года с 10,63 млн за первые 6 месяцев 2020 года до 17,81 млн за первые 6 месяцев 2020 года. тот же период в этом году.

Из общего количества выпущенных платежных карт, независимо от количества функций карты, 486 713 из них выдано физическим лицам.